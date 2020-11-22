لبنان.. لا لتمارين الترهيب البوليسية

2020/11/22 | 08:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد عام وخمسة أسابيع بالتمام والكمال من المؤتمر الصحافي الذي أقيم في المركز اللبناني للبحوث والدراسات LCRS Politica دفاعاً عن الحريات بمناسبة الادعاء على صحيفة نداء الوطن لأنها عنونت صفحتها الاولى بتاريخ 12 سبتمبر: "سفراء جدد في بعبدا..أهلا بكم في جمهورية خامنئي"،

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