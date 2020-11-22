مشكلات إدارية تؤخر افتتاح المستشفى الألماني في النجف

2020/11/22 | 08:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف: الفرات نيوز} أقر مستشار محافظ النجف لشؤون الخدمات، أحمد الحلو، بوجود مشكلتين تسببتا بعدم افتتاح المستشفى الألماني في المحافظة لغاية الآن، ما أدى لحدوث خسائر كبيرة جراء هذا التأخير.

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