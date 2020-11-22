السعودية تعتذر عن الاستثمار في العراق والزراعة تعلن قرب تسديد مستحقات الفلاحين

2020/11/22 | 08:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، عن اعتذار الشركات السعودية عن الاستثمار في العراق، وفيما أكد أن 3 دول مجاورة قدمت طلبات لشراء محصول الشعير العراقي، كاشفاً عن الخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي من محصولي الحنطة والشعير التي تبلغ 14 مليوناً و500 الف دونم.

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