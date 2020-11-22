الاردن يدين الهجوم الارهابي في محافظة صلاح الدين

2020/11/22 | 08:07 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/ ادانت وزارة الخارجية الاردنية، الهجوم الإرهابي الذي وقع امس، في محافظة صلاح الدين، واسفر عن استشهاد واصابة عدد من المواطنين.واكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الاردنية ضيف الله الفايز في بيان صحفي ، ادانة واستنكار الاردن الشديدين لهذا الهجوم الارهابي الجبان، ورفضه جميع اشكال العنف والارهاب ، التي تستهدف الجميع دون تمييز وتهدف الى عزعة الامن والاستقرار ".واكد الفايز وقوف الاردن الى جانب العراق في وجه كل ما يهدد امنه وامن شعبه وفي محاربة العصابات الارهابية، معرباً عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب العراق ولذوي الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.وكان عدد من منتسبي الشرطة والحشد الشعبي والمدنيين ، استشهدوا وجرحوا بهجوم ارهابي في صلاح الدين امس السبت./انتهى

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