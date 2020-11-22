مقتل 7 جنود نيجيريين في كمين نصبه داعش

2020/11/22 | 08:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل سبعة جنود نيجيريّين وأحد عناصر الميليشيات الداعمة للحكومة، أمس السبت، في كمين نصبه متطرفون لقافلة عسكريّة في ولاية بورنو المضطربة في شمال شرق نيجيريا، على ما أكّدت ثلاثة مصادر أمنية.

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