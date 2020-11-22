لهذه الأسباب الموجة الثانية من فيروس كورونا أشد خطراً

2020/11/22 | 08:32 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية : الفرات نيوز} تعد الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا التي ضربت عدة دول حول العالم أكثر انتشارا وخطورة من سابقتها، لذلك من المهم الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، للتصدي لانتشار الفيروس.

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