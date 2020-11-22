نائب يحذر من نزاعات كبيرة في حال محاولة انشاء “الإقليم السني”

2020/11/22 | 08:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصحذر النائب عن كتلة صادقون النيابية، محمد كريم، من حدوث نزاعات كبيرة في حال محاولة بعض الأطراف انشاء إقليم سني في العراق، لافتا الى ان الكثير من الأطراف ترفض هذه الفكرة رغم محاولة بعضها الحصول على الزعامة.وقال كريم لـ /المعلومة/، ان “موضوع انشاء الإقليم السني مستبعد جدا وسيحدث نزاعات كبيرة بين مختلف الأطراف، المؤيدة والرافضة لهكذا مشروع، حيث ان معظم اقطاب العملية السياسية ضد هذا الامر”.وأضاف ان “الإقليم السني ماهو الا مزايدات سياسية هدفها كسب بعض الأطراف، في وقت تسعى فيه بعض الشخصيات للوصول الى الزعامة”.وبين ان “واقع العراق غير مناسب لمثل هكذا مشاريع إضافة الى ان المحافظات عبارة عن خليط وروابط اسرية لايمكن ان تقبل بهكذا مشروع، وفي حال طرح الموضوع فأن الكثير من المشاكل ستحدث”.



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