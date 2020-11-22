الكعبي: السفارة الأميركية تنتهك سيادة العراق بمنظومة “سيرام”

2020/11/22 | 08:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصرأى المحلل السياسي سعد محمد الكعبي، ان السفارة الأميركية في بغداد تنتهك سيادة العراق بوضعها منظومة دفاع جوي “سيرام” على مبناها، لافتا الى ان السفارة تحولت الى قاعدة عسكرية أميركية في قلب العاصمة ومركزها السياسي.وقال الكعبي لـ /المعلومة/، ان “الطبقة السياسية اكتفت بالتصريحات والاستنكار من دون ان تلزم الحكومة باتخاذ قرارات من شأنها حفظ سيادة العراق واتخاذ قرار تنفيذي لاخراج القوات الأميركية من البلاد”.وأضاف ان “وجود السفارة الأميركية في قلب العاصمة ومركز ثقلها السياسي ونقطة اتخاذ القرارات يعد امراً امريبا، إضافة الى ان احتواء السفارة على القوات الأميركية وبمساحة كبيرة جدا يعد خرقا للسيادة”.وبين ان “استخدام سفارة واشنطن في بغداد لمنظومة دفاع جوي (سيرام) يمثل انتهاكا صارخا سيادة البلد، في وقت تجاهلت الحكومة وجود هذه المنظومة التي قد تستخدم ضد العراقيين”.



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