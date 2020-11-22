خبير امني يحذر من هجمات إرهابية وعودة لداعش في المناطق المحررة

2020/11/22 | 08:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصحذر الخبير الأمني علي الوائلي، من هجمات إرهابية على المناطق المحررة بهدف خلق حالة من عدم الاستقرار وإدخال العراق في دوامة جديدة، لافتا الى ان اميركا تسعى لعودة الإرهاب الى المناطق المذكورة من اجل ارغام العراق على إبقاء قواتها داخله.وقال الوائلي لـ /المعلومة/، ان “ داعش الإرهابي يتلقى دعما من القوات الاجنبية المتواجدة داخل العراق، إضافة الى انها قد تعمل على نقل السلاح الى المجاميع الإرهابية من سورية باتجاه العراق وبالعكس”.وأضاف ان “اكثر المناطق المحررة قد تكون عرضة للعمليات الإرهابية في الأيام المقبلة، وقد تحاول عناصر داعش الدخول اليها من جديد، بهدف زعزعة استقرار العراق”.وبين ان “واشنطن تدعم الإرهاب وقد تعمل على إعادة نشاطه ودعمه لدخول المناطق المحررة من اجل التراجع عن قرار اخراج القوات الاجنبية من البلاد”.



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