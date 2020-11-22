بالفيديو.. برشلونة يتلقى خسارة ثالثة في الدوري امام اتلتيكو مدريد

2020/11/22 | 08:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

خسر برشلونة امام مضيفه اتلتيكو مدريد بنتيجة (0-1) في مباراة اقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن الجولة العاشرة للدوري الاسباني لكرة القدم.

وجاء هدف اللقاء الوحيدة عن طريق لاعب فريق العاصمة، يانيك فيريرا كاراسكو في الوقت بدل الضائع للشوط الاول، مستغلا خطأ حارس برشلونة تير شتيغن.

وبهذ الفوز يتقدم اتلتيكو مدريد الى المركز الثاني في ترتيب الدوري مستغلا تعثر فياريال وريال مدريد بعد تعادلهما بنتيجة (1-1).

فيما يحل برشلونة في المركز العاشر برصيد توقف عند 11 نقطة.

A.Sh

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