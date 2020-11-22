انفجار عبوة ناسفة أمام منزل ناشط مدني في الديوانية

2020/11/22 | 08:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني في محافظة الديوانية، الأحد، بانفجار عبور ناسفة أمام منزل ناشط مدني في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة أمام منزل ناشط مدني في قضاء السنية التابع لمحافظة الديوانية، انفجرت دون تسجيل إصابات".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الخسائر الناجمة عن انفجار العبوة اقتصرت على أضرار مادية بواجهة المنزل".





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