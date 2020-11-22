نفي من مصرف الرافدين بعد أنباء عن توقف عروض مالية للموظفين

2020/11/22 | 09:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرافدين ينفي توقف السلف ويعلن اطلاقها بعد انتهاء اجراءاته التطبيقية

نفى مصرف الرافدين الانباء التي تحدثت عن امتناعه ورفضه اطلاق السلف للموظفين .



وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان بعض وسائل الاعلام تحدثت عن رفض المصرف اطلاق السلف لموظفي الدولة .



مشيرا الى ان ذلك غير صحيح اطلاقا وان المصرف يقوم بعمليات تطبيقية ورقابية واجراء تدقيق مالي في حساباته وبعد الانتهاء من تلك الامور سيتم اطلاق السلف فورا وبدون اي تاخير .



واوضح البيان ان المصرف مع توجه ودعم شريحة الموظفين ومنحهم السلف الشخصية لهم وهو حق من حقوقهم المشروعة

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