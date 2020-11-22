غارات جوية اسرائيلية على قطاع غزة

2020/11/22 | 09:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية : الفرات نيوز} أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، شن غارات جوية على مواقع في قطاع غزة، قال إنها ردا على إطلاق صاروخ نحو مدينة عسقلان.

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