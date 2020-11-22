ترامب: المعطيات المتوفرة عن التزوير تكفي لتغيير نتائج الانتخابات

2020/11/22 | 09:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المعطيات المتوفرة لديه عن التزوير تكفي لتغيير نتائج التصويت في أربع ولايات، وبالتالي نتائج الانتخابات الرئاسية في كل البلاد.

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