الفتلاوي: العراق يمتلك موازنات هائلة خارج إيرادات النفط وجيوب الفاسدين تستحوذ عليها

2020/11/22 | 09:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

بين النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، ان العراق يمتلك موازنات هائلة خارج إيرادات النفط تستحوذ عليها جيوب الفاسدين، لافتا الى ان تعظيم الإيرادات مرهون بمحاربة الفساد وتفعيل الاتفاقية الصينية وزيادة القدرة الإنتاجية للمصافي.وقال الفتلاوي لـ /المعلومة/، ان “الكثير من الأموال استحوذ عليها الفاسدين ووضعوها في جيوبهم، وهناك موازنات هائلة خارج إيرادات النفط لم يتم استغلالها”.وأضاف ان “الحكومة يجب ان تحارب الفساد وتستعيد الأموال من جيوب الفاسدين من اجل انعاش الموازنة والقضاء على العجز الموجود فيها”.وبين ان “الاتفاقية الصينية يجب ان تفعل بالشكل الصحيح، دون ان يتم تجاهلها، إضافة الى تعظيم الموارد من خلال المشتقات النفطية داخل البلاد وتطوير المصافي لزيادة انتاجها”.



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