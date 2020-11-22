وزير الزراعة يؤكد اعتذار شركات سعودية عن الاستثمار بالعراق ويحدد السبب - عاجل

2020/11/22 | 09:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

كشف وزير الزراعة، محمد كريم الخفاجي، اليوم الأحد (22 تشرين الثاني 2020)، عن اعتذار شركات سعودية عن الاستثمار في العراق، بينما أكد أن 3 دول مجاورة قدمت طلبات لشراء محصول الشعير العراقي، كاشفاً عن الخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي من محصولي الحنطة والشعير التي تبلغ 14 مليوناً و500 الف دونم.

وقال الخفاجي، في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، "سيتم توزيع تريليون و800 مليون دينار خلال سبعة ايام لتسديد مستحقات الفلاحين والمزارعين من مسوقي محصولي الحنطة والشلب في قانون تمويل العجز، وهي تمثل كامل المبلغ المتبقي من مستحقات الفلاحين، وقد خصصت ضمن قانون تمويل العجز المالي الذي اقره البرلمان بعد تسديد 800 مليار دينار كدفعة أولى".

واضاف ان "الوزارة ستسدد مستحقات المزارعين لمحصول الشعير من خلال ايرادات بيع وتصدير المحصول بالمزايدة العلنية خلال هذا الاسبوع وبمقدار 700 الف طن".

وأشار الى ان "إيران والسعودية وتركيا قدمت طلبات لشراء محصول الشعير العراقي وستدخل المزايدة التي سترسو على الدولة التي تقدم اسعارا اعلى من غيرها".

وبشأن الاستثمار السعودي، بين وزير الزراعة ان "شركات سعودية ابدت رغبتها بانشاء محطات لتربية الابقار على مساحة 10- 50 ألف دونم في محافظات المثنى والانبار والنجف الا ان وزارة الموارد اكدت عدم قدرتها على توفير مياه مستدامة لمدة 50 سنة ولذلك اعتذرت الشركات السعودية عن تنفيذ هذا المشروع".

ولفت الى ان "الشركات السعودية اتفقت مع وزارة الصناعة العراقية على انشاء مصنع للصناعات الميكانيكية في الاسكندرية لإنتاج منظومات ري محوري".

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