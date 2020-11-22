محدداً مصير مستشفيات العتبات بعد انتهاء الجائحة.. وزير الصحة: ننتظر إقرار لقاح كورونا

2020/11/22 | 09:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أكد وزير الصحة، حسن التميمي، اليوم الأحد (22 تشرين الثاني 2020)، أن الوزارة تتنظر إقرار لقاح فيروس كورونا المستجد من قبل منظمة الصحة العالمية من أجل استخدامه، فيما تحدث عن مصير مستشفيات العتبات بعد انتهاء الجائحة.

وقال التميمي في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "وزارة الصحة متواصلة مع كلِّ الشركات، وكلِّ الدول التي ترعى تجارب تطوير اللقاحات وتنتظر إقرارها من قبل التحالف الدولي للقاحات".

وأضاف، أن "اللجنة المختصة في الوزارة أعلنت تهيئة كل الخطوات والمتطلبات المالية واللوجستية وحسب المعايير المعتمدة عالمياً، وننتظر إقرار اللقاح من قبل منظمة الصحة العالمية والتحالف الدولي".

وبشأن مستشفيات العتبات، أوضح التميمي، أن "مستشفيات الشفاء التي أنشأتها العتبات المقدسة وغيرها من المؤسسات الداعمة في كثيرٍ من المناطق قد جُهزت وتم تشغيلها من قبل وزارة الصحة".

وأضاف: "بعد انحسار الوباء سنعمل على استخدامها كردهات للأمراض الوبائيَّة أو غيرها من الوظائف، وبحسب التقييم لمواصفاتها الهندسية والفنية واحتياج الدوائر".

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