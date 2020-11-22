الرافدين ينفي توقف السلف ويؤكد اطلاقها بعد انتهاء اجراءاته التطبيقية والتدقيق المالي

2020/11/22 | 09:09 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد /نينا /نفى مصرف الرافدين الانباء التي تحدثت عن امتناعه ورفضه اطلاق السلف للموظفين .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا / نسخة منه :" ان المصرف يقوم بعمليات تطبيقية ورقابية واجراء تدقيق مالي في حساباته ، وبعد الانتهاء من تلك الامور سيتم اطلاق السلف فورا وبدون اي تاخير ".واوضح البيان :" ان المصرف مع توجه ودعم شريحة الموظفين ومنحهم السلف الشخصية ، وهو حق من حقوقهم المشروعة".



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