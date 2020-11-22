2020/11/22 | 09:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعقوبة / نينا / لقي خمسة افراد من عائلة واحدة مصرعهم في حادث مروري جنوب بعقوبة ، مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان رجلين وامرأتين وطفلا ، من اسرة واحدة ، لقوا مصرعهم اثر انقلاب مركبتهم في نهر / خريسان / قرب ناحية بهرز جنوب بعقوبة "./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع خمسة افراد من عائلة واحدة في حادث مروري بديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع خمسة افراد من عائلة واحدة في حادث مروري بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).