الرافدين: استئناف منح السلف بعد اكتمال العمليات التدقيقية

2020/11/22 | 09:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادقال مصرف الرافدين، أنه سيستأنف منح السلف للجهات المشمولة بعد اكتمال عملياته التطبيقية والرقابية والتدقيقية.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "بعض وسائل الاعلام تحدثت عن رفض المصرف اطلاق السلف لموظفي الدولة".

وأضاف أن "ذلك غير صحيح اطلاقا وان المصرف يقوم بعمليات تطبيقية ورقابية واجراء تدقيق مالي في حساباته وبعد الانتهاء من تلك الامور سيتم اطلاق السلف فورا وبدون اي تاخير".

وأوضح أن "المصرف مع توجه ودعم شريحة الموظفين ومنحهم السلف الشخصية لهم وهو حق من حقوقهم المشروعة".

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