"حادث مؤسف".. مقتل أميركي برصاص قوات الأمن في بوركينا فاسو

2020/11/22 | 09:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مصادر أمنية ودبلوماسية متطابقة مقتل أميركي، أمس السبت، في واغادوغو أمام معسكر لجيش بوركينا فاسو التي تنتخب الأحد رئيسها المقبل.

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