الأردن تدين هجوم صلاح الدين الإرهابي وتصفه بـ

2020/11/22 | 09:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الاردن، الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس السبت، في محافظة صلاح الدين، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المنتسبين والمدنيين.

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