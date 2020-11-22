وزير الزراعة: السعودية اعتذرت عن الاستثمار في العراق

2020/11/22 | 09:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشف وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الاحد، عن «اعتذار» الشركات السعودية عن الاستثمار في العراق، فيما كشف عن الخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي من محصولي الحنطة والشعير التي تبلغ 14 مليوناً و500 الف دونم.وقال الخفاجي في حوار تابعته /المعلومة/، إنه “سيتم توزيع تريليون و800 مليون دينار خلال سبعة ايام لتسديد مستحقات الفلاحين والمزارعين من مسوقي محصولي الحنطة والشلب في قانون تمويل العجز، وهي تمثل كامل المبلغ المتبقي من مستحقات الفلاحين، وقد خصصت ضمن قانون تمويل العجز المالي الذي اقره البرلمان بعد تسديد 800 مليار دينار كدفعة اولى».وبشأن الاستثمار السعودي، بين وزير الزراعة ان «شركات سعودية ابدت رغبتها بانشاء محطات لتربية الابقار على مساحة 10- 50 الف دونم في محافظات المثنى والانبار والنجف الا ان وزارة الموارد اكدت عدم قدرتها على توفير مياه مستدامة لمدة 50 سنة ولذلك اعتذرت الشركات السعودية عن تنفيذ هذا المشروع”.وأوضح أن “الشركات السعودية اتفقت مع وزارة الصناعة العراقية على انشاء مصنع للصناعات الميكانيكية في الاسكندرية لانتاج منظومات ري محوري».



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