تعرف على كميات الترسبات المائية الساقطة في العراق

2020/11/22 | 09:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت هيئة الانواء الجوية، تقريراً بكميات الترسبات المائية الساقطة في محطات العراق يوم أمس السبت.

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