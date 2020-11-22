المرور العامة توجه بشأن إجازة السوق وسنوية المركبة

2020/11/22 | 09:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت مديرية المرور العامة، توجيها بشأن تجديد إجازة السوق وسنوية المركبة.وقال مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “وجه المفارز المرورية في بغداد والمحافظات بعدم المحاسبة على مخالفتي (عدم تجديد اجازة السوق، عدم تجديد سنوية المركبة) في الوقت الحاضر”.وأشار الى “توقف …

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