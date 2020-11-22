استبعاد التعيينات والمشاريع والرواتب “لاتأتي كاملة”.. الكشف عن ملامح أولية عن موازنة 2021

2020/11/22 | 09:39 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت اللجنة المالية، اليوم الاحد، معلومات اولية قد تتضمنها موازنة 2021 لمعالجة العجز المالي الناجم عن تفاوت بين حجم الايرادات والنفقات.

وبينما ينتظر مجلس النواب ارسال الحكومة مشروع قانون موازنة 2021، بينت اللجنة المالية أن “الموازنة ستكون مختصرة جدا وتقشفية، وقد تلجأ الحكومة الى تخفيض مخصصات الموظفين لسد العجز الحاصل في الايرادات”.

وأوضح عضو اللجنة، جمال كوجر، في تصريح صحفي تابعته “يس عراق”، ان “الموازنة ستخلو من التعيينات والمشاريع، وبالمقابل تتضمن الاصلاحات ضمن الورقة البيضاء”، متوقعًا “اللجوء الى تخفيض مخصصات رواتب الموظفين، في ظل استمرار الازمة المالية، كما ستلجأ الحكومة الى تفعيل الجباية والضرائب والاستقطاع المباشر من مزاد العملة”.

من جانبها، اوضحت عضو اللجنة المالية النيابية محاسن حمدون أن “الحكومة ووزارة المالية لم نجد لديهما اي تخطيط لتجاوز الازمة واقتصرت الحلول المطروحة منهما على الاقتراض فقط، وفشلت الحكومة في تعظيم الايرادات غير النفطية بغية توفير ما تحتاج اليه من سيولة مالية لتسديد الرواتب وباقي الامور الاساسية في العام المقبل”.

واشارت إلى ان “الحكومة غير جادة في تقديم المعالجات وبدأت بشكل استباقي في اثارة ذعر المواطن بان الشهر الاول من العام المقبل قد لا يشهد وجود رواتب من دون اقتراض”.

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