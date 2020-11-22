الكشف عن سعر لقاح موديرنا لكورونا

2020/11/22 | 09:49 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تسعى شركة “مودرنا” الأميركية لبيع لقاحها ضد فيروس كورونا بما يتراوح بين 25 و37 دولارا للجرعة، مايعني ان الحصول على لقاح كامل وفعال يتطلب بين 50 إلى 70 دولارًا، كون لقاح موديرنا يؤخذ على جرعتين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “مودرنا” ستيفان بانسل في تصريح لصحيفة “فيلت أم سونتاغ” الألمانية ، إن “هذا سعر عادل عندما تفكر في ارتفاع تكاليف النظام الصحي إذا أصيب شخص بفيروس كورونا.



لسنا مهتمين بأقصى ربح”.

وكانت شركة “مودرنا” الأمريكية أعلنت يوم الاثنين الماضي، أن فعالية لقاحها ضد فيروس كورونا أثبت حسب البيانات المؤقتة للمرحلة الأخيرة من الاختبارات السريرية نجاعته بنسبة 94.5%.

وقالت الشركة المصنعة للقاح إن هذه النتيجة أكدتها بعد أن تم تطعيم 95 شخصا بهذا اللقاح، أصيب منهم 5 فقط، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين خضعوا للاختبار تلقوا جرعتين متباعدتين بـ28 يوما.

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