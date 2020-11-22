وزير الصحة: سنتخذ إجراءات بشأن كورونا بحسب المستجدات

2020/11/22 | 09:50 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد وزير الصحة حسن التميمي، الاحد، أن ذلك هناك إجراءات حسب المستجدات وقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وقرارات اللجان الصحية والاستشارية المرتبطة بوزارة الصحة، مشيرا إلى أن الوضع الصحي تحت السيطرة لغاية الآن.وقال التميمي في حوار تابعته /المعلومة/، إنه “بشكل عام الوضع الصحي تحت السيطرة لغاية الآن، وجهود الوزارة مستنفرة ومستمرة منذ أشهر، وهناك طفرة نوعيَّة في القدرات التشخيصيّة والعلاجيَّة، إذ تمكنا من تحقيق نسب شفاء عالية على المستوى العالمي وتقليل أعداد الوفيات بين المصابين بجائحة كورونا الى حدٍ بعيد، ولا يزال العمل مستمراً”.وأضاف “اننا نحتاج الى تعاون المواطنين معنا، والالتزام الحقيقي بتوجيهات الوزارة، فضلاً عن ذلك فهناك إجراءات حسب المستجدات وقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وقرارات اللجان الصحية والاستشارية المرتبطة بوزارة الصحة، وإنَّ القرار النهائي يكون للجنة العليا وحسب ما يستجد في الواقع للبلاد”.وبشأن تطورات لقاح كورونا، أكد التميمي، أن “وزارة الصحة متواصلة مع كلِّ الشركات، وكلِّ الدول التي ترعى تجارب تطوير اللقاحات وتنتظر إقرارها من قبل التحالف الدولي للقاحات، وإنّ اللجنة المختصة في الوزارة أعلنت تهيئة كل الخطوات والمتطلبات المالية واللوجستية وحسب المعايير المعتمدة عالمياً، وننتظر إقرار اللقاح من قبل منظمة الصحة العالمية والتحالف الدولي”.



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