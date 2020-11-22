2020/11/22 | 09:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..أعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الاحد، عن تقديم ثلاث دول مجاورة طلبات لشراء محصول الشعير من العراق، مبينا أن الطلبات ستدخل المزايدة التي سترسو على الدولة التي تقدم اسعارا اعلى من غيرها.وقال الخفاجي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “الوزارة ستسدد مستحقات المزارعين لمحصول الشعير من خلال ايرادات بيع وتصدير المحصول بالمزايدة العلنية خلال هذا الاسبوع وبمقدار 700 الف طن”.وأضاف، أن “ايران والسعودية وتركيا قدمت طلبات لشراء محصول الشعير العراقي وستدخل المزايدة التي سترسو على الدولة التي تقدم اسعارا اعلى من غيرها».وأكد الخفاجي، “زيادة الدعم للقطاع الزراعي كفيلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من كثير من المحاصيل الزراعية، وكذلك في صناعة الدواجن التي تعد الاكثر اهمية ضمن السلة الغذائية» .



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينها إيران.. ثلاث دول تقدم طلبات لشراء الشعير من العراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينها إيران.. ثلاث دول تقدم طلبات لشراء الشعير من العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).