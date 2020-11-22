موازنة 2021 تخلو من التعيينات والحكومة قد تلجأ لتخفيض مخصصات رواتب الموظفين

2020/11/22 | 09:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف عضو اللجنة المالية النيابية جمال

كوجر، الأحد، موازنة 2021 بـ"التقشفية"،

وأكد خلوها من التعيينات والمشاريع،

فيما توقع لجوء الحكومة إلى تخفيض

مخصصات رواتب الموظفين.

ونقلت صحيفة "الصباح" الرسمية عن

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