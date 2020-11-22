الفارق 0.25%.. حملة ترامب تطلب إعادة فرز أصوات جورجيا

2020/11/22 | 10:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت حملة الرئيس دونالد ترامب إعادة فرز الأصوات في السباق الرئاسي في ولاية جورجيا يوم السبت، بعد يوم من تصديق مسؤولي الولاية على النتائج التي تظهر فوز الديموقراطي جو بايدن بالولاية، بينما يمضي فريقه القانوني قدما في شن هجمات تزعم حدوث تزوير واسع النطاق بدون دليل.

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