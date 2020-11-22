توتنهام يسقط مانشستر سيتي ويتصدر بطولة إنكلترا

2020/11/22 | 10:04 - المصدر: سفن سكاي

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لندن (أ ف ب)

ألحق توتنهام الخسارة بضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 2-صفر السبت في قمة المرحلة التاسعة من الدوري الانكليزي لكرة القدم ليتصدّر مؤقتًا ويوجّه رسالة قوية بقدرته على المنافسة على اللقب الغائب عن خزائنه منذ 60 عاماً.

وسجل الكوري الجنوبي المتألق سون هيونغ-مين الهدف الاول لأصحاب الارض (5) قبل أن يضاعف البديل الارجنتيني جيوفاني لو سيلسو النتيجة (65).

ورفع النادي اللندني رصيده الى 20 نقطة في الصدارة بفوز رابع تواليًا في الدوري، بفارق نقطتين عن كل من تشلسي الثاني الفائز على نيوكاسل والذي يلتقيه في المرحلة المقبلة في “ستامفورد بريدج”، وليستر سيتي الذي سيكون قادرًا على استعادتها في حال فوزه على مضيفه ليفربول الاحد.

فيما تجمّد رصيد مانشستر سيتي عند 12 نقطة من ثماني مباريات حقق خلالها ثلاثة انتصاات فقط (لديه مباراة مؤجلة) في المركز العاشر، في أسوأ بداية في مسيرة مدربه الاسباني بيب غوارديولا الذي جدد عقده الخميس مع الفريق حتى حزيران/يونيو 2023.

وحقق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو فوزه السابع امام غوارديولا في المواجهة 24 في مسيرتيهما التدريبية، في حين بقي الاخير مع 11 انتصارًا مقابل ستة تعادلات.

وقال مورينيو بعد اللقاء “إنه شعور جميل (الصدارة)، ولكن ربما غدًا سنكون في المركز الثاني مجددًا ولا يزعجني هذا الامر صراحة، أنا سعيد فقط بالتطور”.

وتابع المدرب الذي عين مدربًا في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت “لا يمكن للناس أن يتوقعوا منا أن نأتي الى هنا وبعد موسم واحد ننافس على اللقب.



نحن لا ننافس على اللقب، ننافس فقط للفوز بكل مباراة.



ولكننا سنتعادل ونخسر مباريات أخرى”.

فيما اعتبر غوارديولا “كنا ندرك قبل المباراة أنه لا يمكننا أن نمنحهم الهدف الاول.



أتيحت لنا فرص أكثر منهم ولكننا خسرنا.



هكذا هي فرق مورينيو، ترتكب خطأ ويعاقبونك عند المرتدة”.

وبعدما سقط سبيرز في المرحلة الافتتاحية، لم يخسر منذ حينها اي مباراة في الدوري، وعلى رغم ان كتيبة غوارديولا لم تخسر في آخر تسع مباريات في مختلف المسابقات لكن الفريق واجه عدم فعالية كبيرة أمام المرمى بدليل تسجيله هدفاً واحداً في كل من مبارياته الخمس الأخيرة محلياً.

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