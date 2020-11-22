الخفاجي: الملف الأمني في شنكال سيكون بيد القوات الاتحادية

2020/11/22 | 10:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة العمليات المشتركة اليوم السبت، عن مهام قوات الشرطة الاتحادية المرسلة إلى قضاء شنكال.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية: إن "قوات الشرطة الاتحادية المرسلة إلى قضاء شنكال مهمتها الإشراف على الملف الأمني وتطبيق اتفاق شنكال"، لافتاً إلى أن "الفرقة السادسة من قوات الشرطة الاتحادية ستكون مسؤولة عن إدارة الملف الأمني داخل القضاء".

وأوضح الخفاجي أن "إرسال دفعات جديدة إلى قضاء شنكال يعتمد على الوضع الأمني"، مبيناً أن "العمل بدأ بتطبيق اتفاقية شنكال، الذي يتضمن وجود قوات اتحادية فقط داخل القضاء، ولا توجد أي قوات أخرى لا من البيشمركة ولا غيرها، ولا يرفع إلّا العلم العراقي".

وتابع أن "الملف الأمني داخل القضاء سيكون بيد القوات الاتحادية سواء من الشرطة أو الأمن الوطني، أما خارج القضاء فسيكون من مسؤولية الجيش".

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أعلن في وقت سابق عن اتفاق تأريخي يعزز سلطة الحكومة الاتحادية في شنكال على وفق الدستور، وعلى المستويين الإداري والأمني، ويمهد لإعادة إعمار المدينة وعودة أهاليها المنكوبين بالكامل، وبالتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان.

PUKmedia وكالات‌

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