صلاح الدين تعلن الحداد لثلاثة أيام وتنكس العلم

2020/11/22 | 10:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن محافظ صلاح الدين وكالة اسماعيل خصير هلوب، الحداد ثلاثة أيام حدادا على أرواح ضحايا الهجوم الذي نفذته عصابات داعش الارهابية في المحافظة.

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