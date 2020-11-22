قطيع ضباع يجر رجلاً من منزله ويأكل نصفه

2020/11/22 | 10:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} لقي رجل مسن مصرعه بطريقة مؤلمة ومأساوية عندما اقتحم قطيع من الضباع كوخه فى منطقة تشيرومانزو الريفية بوسط زيمبابوي بينما كان نائما.

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