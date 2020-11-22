اليوم.. عجلة الدوري تعود للدوران بإقامة أربع مباريات

2020/11/22 | 10:10 - المصدر: عين العراق

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الرياضة

الأحد 22 نوفمبر 2020 | 09:57 صباحاً | عدد القراءات : 14

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عجلة الدوري تعود للدوران بإقامة أربع مباريات

تحتضن ملاعب بغداد والمحافظات مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدوري العراقي الممتاز باقامة أربع مواجهات بعد توقف الدوري تزامناً مع أيام (الفيفا داي).

إذ يضيف ملعب كربلاء الدولي في تمام الساعة الثانية ظهراً لقاء فريقي الشرطة والقاسم في مباراة يسعى فيها الطرفان إلى تقديم مستويات جيدة للحصول على النقاط الكاملة والارتقاء إلى مرتبة متقدمة بجدول المسابقة، .

وفي لقاء آخر يسعى الديوانية إلى التعويض بعد الخروج من مسابقة الكأس على يد أمانة بغداد بفارق ركلات الجزاء الترجيحية، وسيخوض اليوم مواجهة صعبة ضد أربيل في لقاء يضيفه ملعب فرانسو حريري، وسيفتقد الأحمر لخدمات محمد سعيد وحمود مشعان إثر تعرضهما للطرد في المباراة السابقة أمام الكرخ.

ويحلُّ النفط ضيفاً على زاخو في مباراة صعبة على الطرفين اذ يطمح كلٌ منهما لتحقيق الفوز والتقدم في مسابقة الدوري.

وفي مباراة يضيِّفها ملعب التاجي، يأمل فيها الكهرباء بتحقيق نتيجة جيدة امام نفط البصرة الذي يعاني من عدة غيابات عن صفوفه أمثال حسين جواد ووسام مالك وعبد الله محسن بداعي الاصابة.

وتستكمل مواجهات الجولة يوم غد الاثنين وستكون أبرز هذه اللقاءات القمة المرتقبة التي ستجمع الزوراء بغريمه التقليدي القوة الجوية في ملعب كربلاء الدولي، في حين سيحتضن ملعب الكرخ مواجهة النجف والميناء، ويستضيف أمانة بغداد في ملعبه الطلبة، بينما يستقبل نفط ميسان السماوة، ويشهد ملعب الصناعة مباراة الصناعات الكهربائية والحدود.

وتختتم الجولة بإقامة لقاء وحيد بعد غد الثلاثاء بين الكرخ صاحب الضيافة ونفط الوسط، وكان من المقرر أن تقام هذه المباراة اليوم الأحد لكن تأثر أرضية الملعب بهطول الأمطار دفع لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية إلى ارجائها.

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