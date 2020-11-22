السيول القادمة من إيران تقتحم 7 وديان في ديالى وتدفعها للامتلاء - عاجل

2020/11/22 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أكد مسؤول حكومي في ديالى، اليوم الاحد، بأن سيولاً قادمة من إيران اقتحمت 7 وديان حدودية شرق المحافظة.

وقال مدير ناحية قزانية (95 كم شرق بعقوبة)، مازن الخزاعي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تدفق السيول القادمة من الحدود العراقية- الإيرانية استمر طول الليل وساعات الفجر الأولى بمستويات عالية".

ولفت إلى أن "السيول اقتحمت 7 وديان حدودية أبرزها ترلساق الكبير، حيث تجاوز مستوى الامتلاء فيها النصف، وسط توقعات بامتلائها في الساعات المقبلة".

وأضاف الخزاعي، أن "السيول ستبدأ بعد ظهر اليوم بالانخفاض جراء توقف هطول الأمطار"، لافتا إلى أن "الوضع حتى الآن تحت السيطرة ولم تتضرر أية قرية حدودية، كما لم يغلق أي طريق رئيس خاصة بين ديالى وواسط".

وأكد الخزاعي، أن "السيول تتدفق صوب وديان عملاقة بين العراق وإيران حالياً، تشكل مصداً دائمياً لتفادي موجات السيول المتدفقة بقوة خلال المواسم الماضية".

وكانت السيول المتدفقة من الحدود العراقية الايرانية بدأت التوجه إلى الوديان منذ مساء يوم أمس خاصة في وادي النفط ضمن حدود مندلي بسبب غزارة الأمطار.

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