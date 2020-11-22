جدول بتوقعات الأنواء الجوية: انتهاء الأمطار بعد يومين من التقلبات وغرق الشوارع

2020/11/22 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأحد (22 تشرين الثاني 2020)، عودة الطقس إلى الصحو بعد أمطار غزيرة شهدتها العاصمة بغداد وبقية المحافظات يوم أمس السبت.

وبحسب جدول توضيحي صادر عن الهيأة وتلقته (بغداد اليوم)، أن "المنطقة الوسطى سيكون الطقس فيها صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا، أما الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، مدى الرؤية (8-10) کم".

وأشارت إلى أن "طقس المنطقة الشمالية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، كما يتشكل الضباب صباحا في بعض الأماكن يزول تدريجيا خلال النهار، ولا تغير في درجات الحرارة، بينما الرياح تكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10) کم/س، مدى الرؤية (6-8) كم وفي الضباب (2-4) كم وأحياناً الى اقل من 1000 م".

وأوضحت، أن "المنطقة الجنوبية سيكون الطقس فيها صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات، في حين ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) کم/س، مدى الرؤية (8-10) كم".

وبحسب الجداول الصادرة عن الهيأة، فإن طقس يوم غد في المناطق، الوسطى، والشمالية، والجنوبية، سيكون صحواً، ولا يشهد أي تغيير بدرجات الحرارة.

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