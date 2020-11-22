زلزالان بقوة 4 درجات يضربان محافظة فارس جنوب إيران

2020/11/22 | 10:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..ضرب زلزالان بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، الاحد، ناحية اشكنان في محافظة فارس جنوب ايران من دون وقوع اضرار.ووقع الزلزال في الساعة السابعة و 43 دقيقة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (الرابعة و 13 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش).وكان زلزال آخر قد ضرب المنطقة بقوة 4 درجات على مقياس ريختر في الساعة الرابعة و 50 دقيقة من فجر اليوم بالتوقيت المحلي (الواحدة و 20 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش).ووقع الزلزال الاول في عمق 20 كم وكان مركزه على بعد 9 كم من ناحية اشكنان التابعة لقضاء لامرد و 291 كم من مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب البلاد.واعلن مدير شؤون الازمة بمحافظة فارس رحيم آزادي بانه تم على الفور ارسال فرق اغاثة وخبراء الى منطقة الزلزال وتاكد عدم وقوع اي اضرار جراء الزلزالين.



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