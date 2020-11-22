2020/11/22 | 10:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..أعلن مدير ناحية مندلي وكالة في ديالى مازن اكرم، الاحد، استمرار تدفق سيول الحدود شرق المحافظة، مشيرا الى اقترابها من “شريان الجنوب”.وقال اكرم في تصريح لـ/ المعلومة/،ان “هطول الامطار الغزيرة دفع الى تدفق السيول منذ 16 ساعة متواصلة من المناطق الحدودية العراقية – الايرانية باتجاهات مختلفة صوب الوديان والاراضي المنخفضة لافتا الى ان وادي مويلح اقترب من الامتلاء بسبب غزارة السيول”.واضاف اكرم،ان “مياه السيول باتت على مقربة من الطريق الحدودي بين ديالى وواسط والذي هو يمثل شريان الجنوب للتجارة بالنسبة للقوافل الا ان لايزال سالكا والوضع تحت السيطرة”، مؤكدا أن “تدفق السيول سيأخذ بالانخفاض في الساعات 6 الماضية بعد توقف الامطار في المناطق الحدودية ما يجعل السيول تفقد قوة التدفق التي تميزت بها في الساعات الماضية”.واشار الى ان “كمية المياه التي جاءت من المناطق الحدودية كبيرة وتقدر بعشرات الملايين من الامتار المكعبة”، لافتا الى ان “مهمة في زيادة خزين المياه الجوفية لكن لو توفر سد عملاق سيؤدي الى خزن كميات كبيرة جدا قادرة على تامين احتياجات المناطق في مواسم الجفاف”.انتهى/ 25 ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استمرار تدفق “سيول الحدود” شرق ديالى وتقترب من “شريان الجنوب”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استمرار تدفق “سيول الحدود” شرق ديالى وتقترب من “شريان الجنوب”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).