نائب: امامنا فرصة لمعالجة الملفات المالية مع الحكومة الاتحادية

2020/11/22 | 10:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو في اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد، حكومة اقليم كوردستان الى ارسال وفد تفاوضي الى بغداد للحوار مع الحكومة الاتحادية بشأن الملفات المالية العالقة.

وقال النائب شيروان ميرزا خلال تصريح خاص لـPUKmedia: على حكومة اقليم كوردستان الاسراع بارسال وفد الى العاصمة بغداد للحوار مع الحكومة الاتحادية حول قانون تمويل العجز المالي وحصة اقليم كورستان في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

واضاف: مع الاسف لحد الان لم يأت اي وفد من اقليم كوردستان الى بغداد، مشيرا الى ان موازنة العام 2021 ستأتي قريباً الى مجلس النواب ولابد من حصول اتفاق على حصة اقليم كوردستان قبل وصول القانون الى مجلس النواب.

واوضح: هناك امامنا فرصة لحصول اتفاق بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية حول الملفات المالية العالقة لانه هناك اتفاق سابق بينهما ينص على تسليم النفط وتوفير الرواتب لذا الارضية مناسبة لحصول ذلك الاتفاق حول موازنة العام 2021.

وقال: ان قانون تمويل العجز المالي فيه فرصة كبيرة للاتفاق بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، مشددا على ان موظفي اقليم كوردستان ينتظرون رواتبهم وعلينا الاسراع في الاتفاق مع الحكومة الاتحادية وتوفير رواتب الموظفين.

واشار الى انه من الضروري حصول اتفاق بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية قبل وصول الموازنة الى مجلس النواب، لانه اذا وصلت دون ذلك الاتفاق فإن تعديل الموازنة سيكون امراً صعباً في مجلس النواب.

PUKmedia خاص ‌

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