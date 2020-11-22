فيتنام : تزويد قارب سوفيتي سابق  بجهاز تحكم عن بعد

2020/11/22 | 10:35 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..

استطاعت فيتنام تطوير قارب يتم التحكم فيه عن بعد، واعتمد هذا الابتكار القارب السوفيتي “بي إم كي-تي”، المستخدم في الوحدات الهندسية.

ويتم استخدامه لسحب وصلات الجسور العائمة، وكذلك لأداء مهام أخرى في سياق تأمين المعابر فوق عوائق مائية مختلفة.

وتستخدم هذه التقنية في الدوريات والاستطلاع، ويمكن للقارب أيضا نقل ما يصل إلى 25 جنديا.

يزن القارب الفارغ 6000 كيلوغرام، قوة محرك الديزل – 180 حصانا السرعة القصوى تصل إلى 17 كيلومترا في الساعة، ويوفر مخزون الوقود المتاح 20 ساعة من التشغيل المستمر.انتهى / 25م

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