2020/11/22 | 10:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ينشر "ناس" أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية ليوم الأحد (22 تشرين الثاني 2020) بحسب رصد مختصين. أسعار مكاتب الصيرفة تقريبي:

سعر بيع الدولار 125,250

سعر شراء الدول 124,250

وكانت أسعار صرف الدولار يوم أمس، في بغداد والمحافظات الأخرى كالتالي:

بغداد - السعر في بورصة الكفاح

124,850

———

السعر في الصيرفات ( تقريبي )

شراء 124,250

بيع 125,250

———

البصرة

125,000

———

السليمانية

124,900

———

الموصل

124,950

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار يحافظ على قيمته عند مستوى مرتفع في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار يحافظ على قيمته عند مستوى مرتفع في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).