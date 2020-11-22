الدولار يحافظ على قيمته عند مستوى مرتفع في العراق

ينشر "ناس" أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية ليوم الأحد (22 تشرين الثاني 2020) بحسب رصد مختصين. أسعار مكاتب الصيرفة تقريبي:
سعر بيع الدولار 125,250
سعر شراء الدول 124,250
وكانت أسعار صرف الدولار يوم أمس، في بغداد والمحافظات الأخرى كالتالي:
بغداد - السعر في بورصة الكفاح
124,850
———
السعر في الصيرفات ( تقريبي )
شراء 124,250
بيع 125,250
———
البصرة
125,000
———
السليمانية
124,900
———
الموصل
124,950
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