مخاوف من استخدامها في دعم الميلشيات.. إيران تستعرض

2020/11/22 | 10:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في محاولة لاستعراض قوتها العسكرية البحرية كشفت إيران مؤخرا عن بارجة حربية ضخمة، ووصفتها وسائل إعلامها بأنها "مدينة عائمة"، مزودة بأحدث الأسلحة.

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