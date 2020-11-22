2020/11/22 | 10:36 - المصدر: سفن سكاي

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أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأحد (22 تشرين الثاني 2020)، عودة الطقس إلى الصحو بعد أمطار غزيرة شهدتها العاصمة بغداد وبقية المحافظات يوم أمس السبت وبحسب جدول توضيحي صادر عن الهيأة أن “المنطقة الوسطى سيكون الطقس فيها صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا، أما الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، مدى الرؤية (8-10) کم”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانواء الجوية :انتهاء موجة الأمطار بعد يومين من غرق الشوارع 7 SKY TV.

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