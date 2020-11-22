إعلان مهم للعمل عن القروض

2020/11/22 | 10:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، ان الوزارة تسلمت بيانات 220 ألف متقدم للحصول على قروض المشاريع الصغيرة.

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