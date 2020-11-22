بعد بيان أحد قادتها.. العراقية: الجبهة موحدة ونواب في مرحلة الإنضمام لها

2020/11/22 | 10:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ناقشت الجبهة العراقية مساء أمس في دار ضيافة رئيس الجبهة أسامة النجيفي الوضع السياسي وتطورات نشاط الجبهة، وعملها الدؤوب في مجال الإصلاح .

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