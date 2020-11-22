قائمة باسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي

2020/11/22 | 10:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

بغداد – السعر في بورصة الكفاح

124,900

….

السعر في الصيرفات (تقريبي)

شراء 124,500

بيع 125,250

———-—————————-

البصرة

125,100

—————-

اربيل

124,850

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الموصل

125,050

————-

السليمانية

124,950

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