2020/11/22 | 10:41 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الأحد 22 نوفمبر 2020 | 10:35 صباحاً | عدد القراءات : 11

هوشيار عبدالله يخاطب الكاظمي: مادمتَ تعرف بأن هناك خطر علی قوت الشعب، أليس الأجدر إرسال الموازنة بدلا من قانون تخصیصات الانتخابات؟!

أبدى النائب هوشيار عبدالله استغرابه من قيام الحكومة بإرسال قانون تخصیصات الانتخابات بدلاً من الموازنة المالية الى مجلس النواب .





وقال عبدالله في تغريدة نشرها في حسابه الرسمي بموقع تويتر :" الكاظمي في مؤتمرە الصحفي الأخیر قال (من الآن اقول لكم أن الشهر الاول من السنة القادمة لاتوجد فيه رواتب) ، أقول له : مادمتَ تعرف بأن هناك خطر علی قوت الشعب والموظفین، أليس الأجدر بكم الإسراع بإرسال الموازنة بدلا من قانون تخصیصات الانتخابات؟! أليست الأولوية لمعالجة الازمة المالیة؟ ".

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