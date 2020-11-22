’’بايدن يقرب المتشددين’’.. ذا هيل تتحدث عن المرشح الأوفر حظاً لتولي وزارة الخارجية الأميركية

2020/11/22 | 10:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قالت وسائل إعلام أميركية، أن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، بصدد ترشيح حليفه الدبلوماسي المخضرم توني بلينكين، لمنصب وزير الخارجية في إدارته.

ونقلت صحيفة “ذا هيل، عن مصدر قالت انه في إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما،”، إن “بلينكين هو المرشح الأوفر حظاً لشغل منصب وزير الخارجية”.

وبحسب الصحيفة، "سيتم الإعلان عن المرشح من قبل بايدن خلال الأسبوع المقبل".

وتشير الصحيفة الى ان الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن وفريقه الانتقالي ينكب، على إنجاز الهيكل الإداري لحكومته المقبلة.

ورشحت معلومات حول هوية طواقم الوزارات السيادية، حتى الآن تشير تلك المعلومات إلى نية بايدن لإعادة إنتاج المعاونين المتشددين في السياسات الخارجية والدفاعية، وجلّهم ممن عمل سابقاً في مواقع متقدمة في إدارة الرئيس السابق باراك اوباما، وفقا لما نقلته وسائل اعلام امريكية.

والأسماء التي برزت، عملت بأغلبيتها بشكل وثيق مع نائب الرئيس جو بايدن، مثل توني بلينكن وتوم دنيلون وكولن كال ونيكولاس بيرنز.

ويستعد الديموقراطي بايدن لتولي السلطة في 20 كانون الثاني/يناير، في حين يرفض ترامب التسليم ويبحث عن سبيل لإبطال أو قلب نتائج الانتخابات في عدد من الولايات، زاعماً حدوث تزوير واسع النطاق.

و​وفقاً لما ذكرته شبكات الإعلام الأميركية الرئيسية، فإن المرشح الديموقراطي جو بايدن هو الفائز في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، التي لا يزال أمامها شوطاً من الإجراءات حتى تعتمد رسمياً.

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